Zuzana Maďari: Vďaka joge mi je dobre v akýkoľvek deň

Takmer desať rokov pracovala v korporáte, no joga sa jej dostala pod kožu natoľko, že sa rozhodla pre zmenu. Zuzana Maďari sa stala lektorkou a má sa jednoducho dobre.

Joge si sa začala venovať, keď si ešte robila na marketingovom oddelení v korporátnej firme. Čo ťa podnietilo k výmene za prácu lektorky?

Bola som niekoľko rokov praktizujúci človek. Nemala som ambície učiť. Až neskôr na jogovom pobyte na Morave som si uvedomila, že sa mi to páči a chcela by som priniesť niečo viac. Nesedieť iba na stoličke žiaka. Nešlo o vyhorenie v práci, prišiel taký pocit, že chcem robiť niečo iné. Chcem niečo ľuďom odovzdať, naučiť a pomôcť. Popri práci som si na diaľku vyštudovala jogu v Prahe a v roku 2017 som vymenila robotu za robotu. Mala som šťastie, lebo dodnes pôsobím hneď v prvom jogovom štúdiu, ktoré sa ma ujalo. Dali mi obrovské príležitosti a dôveru.

Ako dlho ti trvalo sa v joge vypracovať na dnešnú úroveň?

Pravidelne sa učím a čítam, no najviac sa asi naučím počas samotného lektorovania ľudí. Keď pochytáš tisíc chrbtov za rok, tak začneš pod dlaňami cítiť nejaké problémy a vieš pomôcť. Väčšina mojich klientov sú západní ľudia, ženy po pôrode, mladé mamičky, ktoré sa vrátili naspäť do práce a či už nosenie dieťaťa, pôrod, tehotenstvo alebo práca, všetko urobilo nejaké zásahy do tela. Väčšinou bojujeme s rovnakými problémami, ako bolesti chrbta, zavretá panva, bolesti kĺbov a psychické veci. Ja vlastne ani neviem, či učím jogu. Skôr učím lásku k sebe a k svojmu životu, a to mi dáva väčší zmysel.

Je podľa teba v dnešnej dobe efektívny 8-hodinový pracovný čas, keď hovoríme o zdravom tele a zdravej duši?

Poznám ľudí, ktorí v rámci 8-hodinového pracovného času stíhajú svoje telesné aj duševné zdravie, ale sú aj takí, ktorí ho zanedbávajú, či už z lenivosti alebo iných komplikácií v živote. Je to veľmi individuálne. Ak má človek rád pevný pracovný čas a je spokojný, tak radím v ňom zostať. Aj mne dával roky zmysel. Ide o to, aby ste si počas voľného času našli čas sami pre seba, či už je to cvičenie, joga alebo len červené víno vo vani. Nehľadajme negatíva, západný život je super a má veľa pozitív.

Vieš si predstaviť, že sa vrátiš naspäť do korporátu?

Nie. Keby mi tieklo do topánok, tak idem naspäť, nehanbím sa robiť čokoľvek, ale nechcem sa tam vrátiť. Je mi dobre tak ako je, aj keď korporát je istota, sú tam super ľudia. Ak by to bol nejaký „jogový korporát“, tak by to bolo super.

V čom sa zmenil tvoj život a osobnosť odkedy si sa naplno začala venovať joge?

Život sa mi zmenil, keď som sa naučila byť sama sebe pánom a rozhodovať. Dnes už nie je nado mnou manažment, ktorý povie kam ísť a čo robiť, takže rozhodnutia mám vo svojich rukách. Prestala som nedoťahovať veci do konca, všetko musí byť urobené poriadne. Nie je to len o výplate, ale hlavne o tom, že ľudia ma vidia a keď robíte jogu lajdácky, klient to rýchlo zistí. Začala som byť pokojnejšia, ani nie tak kvôli joge, ale začala som sa obklopovať ľuďmi, ktorí mi porozprávali svoj životný príbeh až som zistila, že mnohé moje problémy som si sama vykonštruovala. Otvorené dlane sú najvýstižnejšie špecifikum, ktoré mi joga ukázala, lebo je dôležité prijať aj niečo iné ako si myslím ja. Predstav si, že si za jeden veľký stôl sadnú ľudia s rôznymi názormi a presvedčeniami a ty by si ich mala ako jogový lektor všetkých pochopiť. Mne sa to už nejaký ten rok našťastie darí, pretože chápem, že každý žijeme inak, máme iné predispozície a plány a je to v poriadku.

Prešla si vďaka joge na zdravšie stravovanie?

Na začiatku na istý čas áno, dokonca som koketovala aj s vegetariánstvom, ale som všežravec, takže jem úplne všetko a posledné roky som sa veľmi opustila. Tak trochu neviem povedať nie, čo znamená, že veľa pracujem, niekedy až na úkor svojej energie a potom jem hlúposti, pretože potrebujem rýchlu energiu. Tú som nachádzala práve v rafinovanom cukre. Dlhé roky som zanedbávala stravu, čo sa mi vypomstilo. Vždy som mala problém s trávením a joga mi v tom pomohla, ale po 30tke sa musím strážiť. Vďaka priateľovi sa mi perfektne upravil jedálniček. Nielen, že mi varí, ale naučil ma lepšie nakupovať a lepšie jesť.

Venuješ sa aj iným druhom športu? Akým?

S kamoškami chodievame raz týždenne do fitka, kde si posilňujeme flexibilitu a silu. Behám. Mám aj vlastnú učiteľku jogy. Dlhé roky som skúšala pole dance, ktorý ma veľmi bavil a teraz som presedlala na chair dance, to sú také akrobatické cviky na stoličkách. Je to ženské, sexy a človek sa pri tom dosť zapotí, keďže musí rozmýšľať nad tým, čo robí, aby nespadol. Je mi to vlastne jedno. Nech sa telo hlavne hýbe, kým je zdravé a to najlepšie, čo môžem v 31 rokoch urobiť pre seba je naň nezabudnúť.

Chcem mať pekné a vypracované telo. Stačí mi joga?

Záleží od človeka. Ako žije, ako často jogu praktizuje. Niekomu to stačí, niekomu nie a musí pridať iné druhy pohybu. Niekto musí zmeniť stravu. Ale na to asi nie je univerzálny kľúč. Mne joga otvorila cestu nielen k iným športom, ale začala som chápať tiež princípy, ako funguje moje telo a predovšetkým som sa začala mať radšej. Je mi proste lepšie a dobre v akýkoľvek deň.

Ako často by mal človek jogu cvičiť, ak chce dosiahnuť nejaké výsledky?

Záleží na tom, aké výsledky. Ak je cieľom flexibilita alebo sila, tak niekomu to trvá mesiace a niekomu roky. Môžeš ňou utíšiť myseľ, liečiť reumatické bolesti, lymfatický systém, trombózu, trávenie, diastázu. Je to veľmi špecifické a neexistuje jednotná odpoveď. Každý si musí zvoliť vlastnú cestu a intenzitu.

Môže každý cvičiť jogu alebo je to len pre určité typy ľudí?

Jogu odporúčam každému človeku na svete. Môžu ju praktizovať všetci ľudia, nepraktizujú len leniví ľudia. To si zváži každý sám, je to o osobnosti človeka. Je úplne jedno, či ste zdravý, starý, mladý. Joga je tu pre všetkých, má zmysel v každom veku a štádiu. Treba ju len modifikovať, vybrať si správneho učiteľa a brať to vážne. Nie je to tak, že raz do mesiaca si zacvičím a budem čakať zázraky.

Hovoríš, že joge sa môže venovať aj starší človek. Čo ak sa predtým športu nevenoval - dokáže to telo tak rozhýbať, že by zvládol aj ťažšie cviky?

V určitom veku prestane byť joga zaujímavá kvôli náročnejším polohám. Pre nás mladých ľudí je taká honba ukazovať stále nejakú flexibilitu a ono to patrí k veku a k súčasnej dobe, ale časom sa to zmení a tvojou náplňou jogy bude niečo úplne iné. Všetci veľkí učitelia časom prechádzali na jemnejšie pohyby. Takže áno, môže sa jej venovať každý, len v staršom veku bude joga iná, trochu statická, viac oddychová a bude pomáhať iným veciam ako nám teraz.

Koľko mužov máš medzi klientmi?

Muži chodia na jogu, majú ju radi, ale môj klient je hlavne žena a ja sa aj selektujem tak, že chcem učiť ženské publikum, lebo tomu rozumiem. Viem, čo tie baby trápi, vcítiť sa a oveľa viac pomôcť. V mužskom svete túto výhodu nemám, ale chodia ku mne aj muži, väčšinou partneri mojich klientiek alebo chalani, ktorí hľadajú v joge strečing, protipól k inému športu. Na silovejšie hodiny chodia dokonca niekedy aj pol na pol.

Hovoríš, že do ženy sa dokážeš lepšie vcítiť. Znamená to, že si pre svoje klientky aj bútľavou vŕbou?

Myslím, že určite, ale aj oni pre mňa. Na konci súkromnej hodiny odchádzajú s tým, že sa chcú niečo nové naučiť, nielen asánové, ale trochu aj o tom živote. Nehovorím, že je to taká babská „slepičáreň“, ale myslím, že je dobre, ak ja ako lektor viem, čo sa deje u klientky doma a že to nie je len o tom, že cvičíme a dýchame v nejakom rytme.

Dalo by sa povedať, že joga je životný štýl?

Áno. Ak chceš naozaj praktizovať jogu, musíš mať nejaký rituál a tak trochu tomu prispôsobiť aj svoj život. A to dneska začína tým, že cvičíš asány a robí ti to nejakú radosť. A potom časom zistíš, že keď budeš jesť ľahšie jedlo, bude sa ti ľahšie cvičiť a tak zmeníš stravu. A keď začneš cvičiť s niekým, privedie ťa to do nejakej komunity ľudí, ktorá bude s tebou zdieľať toto nadšenie a prinesie ti to do života nové kontakty. Možno začneš aj cestovať za jogou. Ja keď som na dovolenke, tak navštívim jogové centrum. Páči sa mi zažiť kultúru jogy aj niekde inde ako doma. Joga sa ti po kvapkách dostane pod kožu. Začína to vždy telom, cvičením, pokračuje zmenou stravy, uzemnením, meditáciou, kľudným dychom, kľudnou povahou, kľudnými riešeniami, zlepší sa vzťah s partnerom, s deťmi, s kolegami a tak ďalej.

V ktorej krajine ťa kultúra jogy zaujala najviac?

To je ťažké. Páčilo sa mi na Bali, v Dubaji, ale páči sa mi aj doma. Asi to nie je niečo, čo sa dá vypichnúť. Každá krajina mala niečo špecifické, každý lektor bol niečím iný, ale každá joga je pekná. Asi nerozlišujem, či sa mi nejaká páči viac alebo menej. Mám ju rada celú.