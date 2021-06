Nádejná mladá žena má grády

Po skvelom Dánskom dievčati je tu ďalšia „chuťovka“ režisérky Emerald Fennell. Aj keď tentokrát z trochu iného súdka, stále je rovnako dobrá.

Film Nádejná mladá žena sa pohybuje medzi drámou, thrillerom a čiernou komédiou. Jeho najväčšou výhodou je zaujímavá zápletka, ktorá si po celý čas udržiava divákovu pozornosť. Prispieva k tomu aj prekvapivo výborný herecký výkon Carey Mulligan v úlohe Cassandry. Je tvárna, nepredvídateľná a ešte sa na ňu aj dobre pozerá, jednoducho povedané, naplno sa vžila do svojej postavy a stvárnila ju presne tak ako treba.

Základom deja je túžba Cassandry po pomste za znásilnenie a samovraždu najlepšej kamarátky Niny. Tragédia ju natoľko ovplyvnila, že stratila záujem o štúdium, vzťahy i normálny život. V baroch večer čo večer predstiera opitosť, aby zlákala mužov, ktorí v nej vidia lacný úlovok a keď dôjde k najlepšiemu, tak ich nečakane triezvo upozorní, aby láskavo prestali. Skutočná cesta za pomstou sa však začne až keď stretne Ryana, na pohľad milého chalana, ktorý v skutočnosti nie je až také neviniatko ako sa zdá. Práve on odštartuje hurikán udalostí s neočakávaným vyvrcholením.

Napriek tomu, že príbeh je miestami predvídateľný a jednoznačne nejde o zložitú psychologickú drámu, nad ktorou budete po vzhliadnutí do noci premýšľať, oplatí sa vidieť. A to najmä pre svoju originalitu, kvalitne vypracovaný scenár a presvedčivé herecké výkony. S hlavnou hrdinkou sa divák ľahko „skamoší“, najmä, ak ide o ženskú časť publika. Do posledného momentu jej budete držať palce, asi ju sem-tam aj poľutujete. Občas síce pôsobí celé filmové dianie až príliš parodicky a mierne nadsadene, zvedavosť nepustí. Za zmienku stojí aj hudba, ktorá dodáva scénam tú správnu atmosféru a pokiaľ porozumiete anglickému textu, tak o to viac.

Snímka Nádejná mladá žena je oddychovka, na ktorú netreba byť nejak extra intelektuálne naladený. Nosná myšlienka o kamarátstve až za hrob je síce trochu šialená, tak ako hlavná hrdinka, ale zaujímavo spracovaná. Oscar za najlepší pôvodný scenár išiel aj v tomto prípade do správnych rúk.