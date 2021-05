Krajina Nomádov je čistý priemer

Dojímavý príbeh o novodobých kočovníkoch je vskutku pôsobivý. Filmu nechýbajú dokonalé zábery prírody, zaujímavé dialógy, ani kvalitné herecké výkony. Stačí to však na Oscara? Dnes už asi áno.

Tematiku o menšine, ktorej život nie je mimo Ameriky príliš známy možno označiť za najväčšiu nevýhodu snímky Krajina Nomádov. Neosloví totiž širšie publikum, a tak je vysoký predpoklad, že rýchlo upadne do zabudnutia, čo nemožno tvrdiť o starších oscarových víťazoch, ako bol Forrest Gump, Titanic alebo z novších Zelená kniha. Keď sa divák s filmom alebo s postavami nedokáže naplno stotožniť, už ho viac nevyhľadáva. Nádejou by mohla byť v tomto prípade dobre vystavaná dramaturgia, ktorá dokáže udržať v napätí až do poslednej minúty. No, bohužiaľ nie je.

Čínska režisérka Chloé Zhao natočila peknú sentimentálnu drámu o šesťdesiatničke Fern, ktorá je príliš slobodomyseľná na to, aby sa usadila a žila normálnym životom. A tak sa po zániku štátu Empire pridá k Nomádom, ktorých by sme v našich končinách nazvali trochu modernejšími bezdomovcami. Žijú v maringotkách, namiesto záchodu používajú vedro, elektrina je pre nich luxus, cestujú z miesta na miesto a navzájom si pomáhajú. Obsadiť do hlavnej úlohy Frances McDormand bolo šťastné rozhodnutie, pretože na jej výkone Krajina Nomádov stojí. Bez nej by možno ani nebol ten Oscar za najlepší film. Možno.

Viackrát sa objavili úvahy, či by tvorcovia neurobili lepšie, keby danú tematiku spracovali vo forme celovečerného dokumentu. Je totiž viac ako jasné, že primárnym cieľom bolo predstaviť spoločnosti nomádsku menšinu. Otázkou je, koho zaujíma, koho zaujala a či by Oscara mali vyhrávať práve takéto filmy. V posledných rokoch sú oceňované alternatívne filmové snímky, no inakosť nemusí byť vždy zárukou kvality.

Samozrejme, značnú úlohu tu zohráva aj silnené pretláčanie tvorcov i hercov iných rasových a národnostných menšín, ako prejav rešpektu či spolupatričnosti. Je to však objektívne a prospešné pre svet filmu? Dnes už neplatí, že oscarový víťaz pobaví. Práve naopak, po filmoch, ktoré získajú Oscara sa siaha s veľkou opatrnosťou, aby nedošlo k sklamaniu. Často sa totiž jedná o snímky ako stvorené do klubových kín, či už je to Parazit, Birdman, Moonlight alebo aj Krajina Nomádov. Je prekvapivé, že napríklad Roma hlavné ocenenie nezískal.

Aktuálny víťaz je priemerný, málo záživný a miestami nudný. Plusom je bravúrne nasnímaná príroda, výborná hudba, ako-tak poučné dialógy a herecké výkony, ale na celkovú top kvalitu to nestačí. Medzi nominovanými boli filmy, ktoré by si víťazstvo zaslúžili viac, pretože boli kvalitné ako celok a nie iba v niektorých oblastiach, spomeňme Otca alebo Manka. Ale, to sú dnešné americké Oscary, bijúce sa za spravodlivosť.