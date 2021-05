Omyl Zlatých glóbusov: Film Music je nepodarený hybrid

Speváčka Sia sa rozhodla zasadnúť na režisérsku stoličku a nie je to vôbec žiadna sláva. Jej filmový debut pôsobí rozporuplne a amatérsky.

Film Music, ktorý si vyslúžil Zlatú malinu za réžiu a herečku v hlavnej i vedľajšej úlohe, ale paradoxne aj dve nominácie na Zlatý glóbus nemá hlavu, ani pätu. Dalo by sa povedať, že ide o dokonalý „prepadák“.

Základom deja je príbeh o abstinujúcej alkoholičke Kazu (Kate Hudson), ktorá sa po náhlej smrti babky (Mary Kay Place) stará o autistickú sestru Music (Maddie Ziegler). Tá má celý čas na ušiach slúchadlá a pri počúvaní hudby vníma svet okolo seba svojským spôsobom vo forme pestrofarebných predstáv, resp. hudobných vsuviek á la Sia. Pravdepodobne malo ísť o pridanú hodnotu už aj tak málo originálnej zápletky. Nestalo sa. Prestrihy sú rušivé a vôbec nie súzvučné so samotným dejom. Veď, film sa postavou Music takmer vôbec nezaoberá, aj napriek tomu, že nesie jej meno. Ona je v podstate iba prostriedkom na to, aby sa z Kazu mohla konečne stať zodpovedná osoba. Tým pádom je nezmyselné, a hlavne nudné sa neustále pozerať na jej myšlienky či predstavy. Treba však uznať, že Sia si hudobnými klipmi urobila skvelú prezentáciu vlastnej tvorby, ktorej nemožno uprieť choreografickú i muzikálnu jedinečnosť.

Druhým kameňom úrazu sú herecké výkony. V prípade netvárnej Kate Hudson nemožno ani náhodou hovoriť o prvotriednej kvalite. Rola abstinujúcej alkoholičky je na ňu príliš veľké sústo, urobí lepšie, ak zostane pri romantike. K ako-takej dôveryhodnosti jej ale dopomohol strih na ježka, a tiež súzvuk s hereckým kolegom Lesliem Odom Jr. v úlohe charizmatického suseda Eba.

Autistku Music si zahrala 18-ročná Maddie Ziegler, ktorú Sia už dlhé roky obsadzuje ako hlavnú tanečnú hviezdu do svojich videoklipov. Otázne je, prečo pri filme nevsadila na niekoho herecky skúsenejšieho. Bolo by nefér úplne zatratiť jej výkon, aj keď ju odborníci ohodnotili ako najhoršiu herečku vo vedľajšej úlohe, no, naučiť sa pár špecifických výrazov a pohybov nestačí. Zahrať autistického človeka si predsa len vyžaduje ísť viac do hĺbky. Ak by túto stránku tvorcovia nezanedbali, aj Zieglerovej výkon by možno stál za viac.

Okrem toho, po premiére filmu sa objavili výhrady autistických skupín v súvislosti s tým, ako ich film neúctivo zobrazuje. Za absolútny vrchol označili postup pri záchvatoch Music, ktorý pripomína zadržanie políciou – druhá osoba ju pritlačí k zemi, ľahne si na ňu a zafixuje jej ruky za chrbtom. „Je pre mňa nesmierne traumatické vidieť čosi také. Rodičia mi to v detstve robili, pričom si neuvedomili, že pod ťarchou ich váhy sa nedokážem nadýchnuť,“ napísala na Twitter členka skupiny The Autisticats. Sia sa za uvedené scény najskôr verejne ospravedlnila, no následne vymazala celý svoj profil.

Muzikál Music nemusel byť nutne muzikálom. Namiesto pozliepania filmových scén s abstraktnými videoklipmi si tvorcovia mohli radšej zvoliť klasickú drámu, ku ktorej by Sia naspievala pár skladieb. Väčšia pozornosť by sa tak venovala hlavnej dejovej línii s perspektívnou myšlienkou, ktorá v aktuálnej podobe vyznieva ako odfláknuté klišé. A ak by sa k tomu pridala ešte aj výmena herečky v hlavnej úlohe, možno by nebola ani tá „malina“.