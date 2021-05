Alkohol je risk: Film Chľast má silný odkaz

Experimentovať s alkoholom znamená chodiť po tenkom ľade. Veľmi ľahko vás totiž môže stiahnuť dolu. Aj o tom je snímka dánskeho režiséra Thomasa Vinterberga.

„My rozhodujeme, kedy chceme piť. Alkoholik si nemôže pomôcť.“ Výrok jednej z postáv je pri každodennom pití skvelou útechou, kým sa hranica medzi „chcem“ a „musím“ neprešvihne.

Štyria znudení učitelia sa utápajú vo svojich stereotypoch. Ich život stráca pestrosť, a tak sa rozhodnú vyskúšať čosi vzrušujúce, no zároveň riskantné – potvrdiť teóriu nórskeho psychiatra Finna Skårderuda. Ten tvrdí, že človek by sa mal rodiť s pol promile alkoholu v krvi, pretože iba tak dokáže zvládať problémy s ľahkosťou a rozširovať svoju kreativitu. Dohodnú sa, že budú piť tak, aby sa na potrebnej hladine udržali v priebehu celého dňa. Výzva je lákavá a jej výsledky priam dokonalé. Problém však nastáva, keď sa experiment začína meniť na závislosť.

Ústrednou postavou je učiteľ dejepisu Martin, ktorého si zahral charizmatický Mads Mikkelsen. Ako povedal Vinterberg, scenár napísal hercovi na telo: „Nikto iný by postavu Martina takto nezahral, verte mi, že keby to bol niekto iný, videli by ste úplne iný film,“ povedal v rozhovore pre SME. A mal pravdu. Herec sa od ostatných niečím odlišuje, nehrá prvoplánovo a vďaka svojskému vyžarovaniu je jeho postava po celý čas opradená akýmsi zvláštnym tajomnom.

Samozrejme, môže za to aj kvalitný scenár. Rastúce napätie stojí najmä na zmenách správania postáv s rastúcim promile a na tom, ako sa so zvyšujúcimi dávkami rútia na samé dno. Aj keď je vyústenie experimentu predvídateľné, film ponúka viacero nečakaných momentov, pričom výnimkou nie je ani samotný záver, ktorý je do istej miery ponechaný na divákovi. Tu sa však nedá s istotou tvrdiť, že je to pre dobro veci. Príbehu by možno prospelo jednoznačnejšie a ucelenejšie ukončenie.

Pozoruhodné je prepojenie sveta dospelých učiteľov so svetom dospievajúcich študentov. Niektorí z nich pijú takmer denne, no akoby sa im to ľahšie odpúšťalo. Akoby sme si zvykli na to, že alkohol k mladosti jednoducho patrí. Na mieste je v tejto súvislosti otázka, že prečo sa práve chľast stáva prostriedkom na ich vzájomné zblíženie. Má to byť ukážka skazenej doby, alebo nesprávneho prístupu zo strany dospelých? Ide totiž o problém, ktorý neexistuje len v Dánsku, ale na celom svete. Snímka však odpoveď neponúka a ani sa uvedenou problematikou hlbšie nezaoberá, iba ju okrajovo prezentuje.

Nečakajte mainstreemový trhák á la Amerika. Dánsky film Chľast má pomalé tempo a realitu zobrazuje takú aká je, bez naivných a málo uveriteľných prvkov. Ukazuje nám nielen to, že cesta k závislosti je kratšia než si myslíme, ale aj to, aké ťažké je si ju priznať sám pred sebou. Alkoholizmus je témou dneška a režisér Thomas Vinterberg sa rozhodol ju uchopiť netradične cez dospelých a vzdelaných mužov, ktorí riskujú, že sa stanú alkoholikmi. Oscar za najlepší cudzojazyčný film išiel jednoznačne do správnych rúk.